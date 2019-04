DELFI VIDEO | Maikel Astur sõprusest talle kaotanud Hiina võitlejaga: see on ju sport, miks me peaks üksteise peale vihased olema?

"Ta tundus olevat kuri vend, aga tegelelikult tuli välja, et on tore vend. Samamoodi minuga - ma tundun inimestele kuri, aga olen samasugune pullivend. Teen enamus asju naljaga. See on ju sport, me mõlemad teenime sellega elatist. Miks me peaks üksteise peale vihased olema? Lahendame niigi ringis asja ära," põhjendas Astur, miks ta vastastega nii sooje suhteid hoiab.

Suhtlesite omavahel enne matši ka? "Ei, ma ei saa temast aru ja tema ei oska väga palju keelt. Vaid üksikuid sõnu: "Good, good, okay!" Kõik!"

Astur teeb järgmise etteaste 18. mail, kui samuti Tondiraba jäähallis toimub Number One Fight Show. "Tahaks ikka veel, veel, veel saada fightida!" lisas Astur.

