DELFI VIDEO | Maikel Astur: pigem peab Kibus küsima võimalust minuga võidelda

"Ütlesin talle Fightlandil peale Kenneth Simsoni alistamist ringist väljudes (Kibus oli sel õhtul teadustaja rollis - toim), et kui sa tagasi tuled, siis anna mulle võimalus. Arvan, et olen oma võimaluse igati ära teeninud. Pigem peab tema minult võimalust küsima," arvas Astur pärast tänast kaalumist.

Astur peab oma tugevuseks pikkust, Kibuse eeliseks kogemusi. "Olen pikk ja minu eelis on distants - selle peale tulebki mängida. Ta on kogenud võitleja, võistelnud üle maailma ning oskab hästi erinevate stiilidega kohaneda. Ta teab väga hästi, mida ma ringis teen. Aga üks asi on seda teada, teine asi minuga ringis olla," lisas Astur.

