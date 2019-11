DELFI VIDEO | Maikel Astur oma järgmisest väljakutsest: "Kujutage ette, Astur vs Vorovski Tondiraba jäähallis!"

"See on midagi kirjeldamatut, mida ma tunnen. Seda on raske sõnadesse panna. Taktika oli "tank läbi vee". Kes saab aru, see saab!" rääkis Astur vahetult peale matši Delfile.

"Tõestasin endale, et olen võimeline kõigeks, kui vaid oma mõtte sellele taha panen. Nii kogenud vastase vastu minna ei ole lihtne. Ütlen ausalt, nägin öösel Edvinit unes. Kui hommikul oli raske, ajasin end tema pärast üles. See on midagi kirjeldamatut! Ulme."

Astur loodab, et järgmisel Number One Fight Show'l saab teoks tema kohtumine Maksim Vorovskiga, kes eilses peamatšis samuti võidukas oli.

"Kogu austuse juures, mul pole Maxi vastu midagi. Ta on oma kaalus Eesti parim. Vaadake teda, ainult nokaudid! See oleks minu jaoks veel suurem väljakutse. Kujutage ette, Tondiraba jäähallis, Lasnamäel, Vorovski vs Astur. Me ei peaks isegi pileteid müüma - kõik lähevad!"