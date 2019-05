"Ma loodan, et ta tuleb võitlema, sest ma kavatsen tuld anda," ütles Themas Delfile ja Eesti Päevalehele.

Küsimustele, millise taktikaga ta homme ringi astub ning kuidas teha eeltööd vastase vastu, kes kolm aastat pole avalikult võidelnud, vastas Themas: "Minu taktika on minu taktika. Alati üks ja sama. Ei hakka midagi leiutama. Ma ei teegi eeltööd. See oleks üle mõtlemine. Kokkuvõttes toimub ringis improvisatsioon ning kohanemine vastavalt hetkele."

Kas eesmärk on punktivõit või nokaut? "Arvan, et sa tead. Minu fightid on minu fightid. Eesmärk on kindel võit!"

Number One Fight Show Season 11 stardib homme Tondirabas kell 19.