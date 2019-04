DELFI VIDEO | Eesti vs Hiina kikkpoksi maavõistluse ainsa nokaudi autor Ott Remmer: teadsin, et mu vasak käsi on ootamatu ja tugev!

"Võtsin esimese raundi rahulikult. Nagu Yakuzal nägite, sain ma tormamise ja enda uimasuse tõttu esimeses raundis nokdauni. Seekord olin hoolikam. Lubasin, et parandan oma vigu ja tegingi seda!" rõõmustas Remmer, kes 9. märtsil Rakveres peetud Yakuza Fightil pidi tunnistama poolaka Damian Piskorzi paremust.

Eilsest matšist veel rääkides ütles Remmer: "Töötasin talle alguses jalgadesse. Tundsin, et need paar tugevat kätelööki, mis ta mulle esimeses raundis lõi, tegid mind natuke hoolsamaks. Nägin, et ta kaotas korraks valvsuse. Tean, et mu vasak käsi on ootamatu ja suhteliselt tugev. Sealt saingi tabamuse kirja. Teadsin, et ta tahab oma rünnakuid minu vastu parema peale ühes ehitada. Minu hea vastus oligi talle kohe vasak anda ja see toimis!"

Kõik Eesti sportlastele vastasteks toodud hiinlased on tegevad Hiina võistlussarjas WLF. Remmeri rivaal Li Yankun on populaarses võitlussarjas Kunlun Fights vastsamisi olnud Hollandi legendi Albert Krausiga ning teinud kaasa ka sarjas K-1 World Max. "Enamus neist on teinud matše tugevates sarjades. Nad ei ütle kellelegi "ei"," täheldas Remmer.

Oma järgmist matši pole Remmer veel kokku leppinud. "Mõned lahtised otsad on, aga nendest veel igaks juhuks ei räägi," ütles ta.