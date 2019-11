DELFI VIDEO | Edvin Erik Kibus: Maikel ütleb, et -77 on tema kaal, aga eks see homme selgub

Asturi ja Kibuse matš saab teoks homme Tondiraba jäähallis Number One Fight Show raames. Mehed tulevad areenile eelviimastena. Traditsiooniliselt on Number One Fight Show peamatš broneeritud Maksim Vorovskile.

"Maikel ütleb, et -77 kg on tema kaal, aga homme selgitame välja, kelle kaal see on. Võitsime hiljuti mõlemad Themast, seega on see loogiline vastasseis. Kes homme võidab, on selles kaalus Eesti parim," lausus Kibus pärast kaalumist, kus ta Asturiga ka korraks pead kokku pani.

"Õige poks tuleb homme. See, mis täna oli, ma ei pannud seda tähelegi," andis Kibus mõista, et väike füüsiline kontakt sündis pigem Asturi initsiatiivil.

Vaata videost, mida Kibus homsest matšist ootab!