DELFI VIDEO | Edvin Erik Kibus | Maikel on Eestis ainuke inimene, kellele mul on au kaotada

"Eesti parimad läksid omavahel kokku. Maikel on Eesti ainuke, kellele mul on au kaotada. See oli puhas sport. Oleks võinud teistpidi minna, aga tema põlved olid "mõnusad"," lausus Kibus Delfile.

"Tundsin neid põlvi päris palju. Kui see löök tuleb õigel ajal õigesse kohta, ei ole sellest lihtne välja tulla. See niidab ja võtab hinge korralikult kinni. See saigi otsustavaks."

Oma järgmise matši kohta ei osanud Kibus veel midagi öelda. "Võtan ühe matši korraga. See sai nüüd läbi. Tahan puhata. Kodus ootab mind jäätis. Aasta lõpuni ei ütle ma kellelegi midagi. Võtan aja maha ja siis vaatab edasi."