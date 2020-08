Cormier pärast tiitlimatši kaotust: see oli mu viimane võitlus

Endine raske- ja kergraskekaalu UFC meister kinnitas matšijärgsel pressikonverentsil, et ta pole enam võitlemisest huvitatud, kui see just pole tiitli nimel. Samas ei näe ta selliseid võimalusi lähiajal tulemas. “Kaotada kahes suures matšis on väga kurb, kuid ma elan selle teadmisega,” rääkis Cormier.

“Ma pole huvitatud enam võitlustest, kui see pole just tiitlite peale. Samas ei näe ma neid võimalusi lähiajal tulemas, seega on minuga küllap kõik. See oli pikk karjäär. Ma võitlesin äsja oma viimase võitluse ning see oli hea matš,” teatas 41-aastane ameeriklane.