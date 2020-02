Cool D tahab The League’il näha veriseid üllatusi: oleme põnevas ootuses

Seda oleks kõige parem võitlejatelt küsida, kuid nii palju kui mina tean, siis on see väga oluline. Paljude jaoks kindlasti sama oluline kui trenn ja füüsiline, ehk isegi olulisem. Mike Tyson on enda kohta sama öelnud, et kõige tähtsam on see, mis su peas toimub. Sa pead olema vaimselt ettevalmistunud ja oma võidus absoluutselt kindel. Keegi ei lähe ju ringi mõttega “eks näis, mis saab”.

Käivad võitlussport ja hiphop käsikäes?

Ma ei tea, kas nad just käsikäes käivad, aga ehk ühendab hiphoppi ja võitlusalasid see, et mõlemad on konkreetsed ja jõulised alad. Räppmuusika viimasel ajal kahjuks mitte enam niivõrd, liiga palju on roosat vingumist ja lalisemist. Algselt oli räpp ikka vihane ütlemine ja jõuline muusikastiil ehk nii-öelda verbaalne vastand jõulistele võitlusaladele. Eks seepärast paljud võitlejad oma muusikaks ongi valinud hiphopi. See annab neile jõudu ja väljendab neid kõige paremini.

Eestis on tehtud üks ajaloo parima räpialbumi küsitlus (ERR kultuur). Seda vaadates on huvitav, et puuduvad 1980. aastate suured plaadid. On asi selles, et kasvasite 1990. aastate plaatidega (1980. aastate omi polnud saada Nõukogude Liidus)? Ei armunud 1980. aastate omadesse isegi hiljem nii palju?

Kuna räppmuusika saigi hoo sisse just ‘90ndatel ja täpselt sel ajal ma ka ise selle muusika sees üles kasvasin, siis ilmselt mõstetav, miks just ‘90ndad on silma jäänud. Mulle isiklikult meeldib ka ‘90ndate räpp kõige rohkem: siis see oli jõuline, värske, uus ja huvitav. Tegelikult päris esimesed hiphopialbumid ilmusid juba ‘70ndate lõpus, aga see ja ‘80ndad oli pigem selline räpieelneperiood, soojendus, põhiline ajastu leidis aset ‘90ndate alguses. Kui kuulata esimesi ‘70ndate lõpu ja ‘80ndate hiphopilugusid, siis need kõlavad ikka väga erinevalt võrreldes sellega, mis hiljem aset leidis.

Sellel aastal juhite õhtut vaid eesti keeles, varasemalt oli kahekeelne sooritus. Mismoodi see mõjutab teie esinemist?

Loodetavasti saame emakeeles õhtut juhtides rohkem rahvaga suhelda, sest nüüd on selleks natuke rohkem ruumi. Kahes keeles õhtujuhtimine oli ka meie jaoks tõsine väljakutse. Eks rääkimist oli ka poole rohkem. Aga loodame ka tulevikus hakkama saada, kui taaskord vaja mitmes keeles rääkida.