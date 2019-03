Conor McGregorit süüdistatakse vägistamises. Kas ootamatu otsuse taga oligi politsei sekkumine?

Antud intsidendist on Iirimaa meedias kirjutatud juba mõnda aega, kuid saareriigi seaduste kohaselt ei tohi selliste juhtumite puhul ründajate nimesid avalikkuse ette tuua. Ajakirjanduses tohib nimesid mainida ainult olukorras, kus on olemas juba süüdimõistev otsus. Nüüd tõigi hoopis The New York Times asja aga avalikkuse ette ning väidab, et antud persoon ongi Conor McGregor.

Alles päev varem teatas McGregor, et tema MMA-karjäär on läbi. See oli tal kolme aasta jooksul teiseks korraks sarnane teade välja saata.

„Sellest asjast on sahistatud juba mõnda aega. Kummaline, et see nüüd suure kella külge pandi,“ ütles The New York Timesi artikli kohta McGregor pressiesindaja Karen Kessler. „See on täielik vale, et antud süüdistus ja McGregori tippspordist loobumine on omavahel seotud.“

„Kui Conor peaks tulevikus veel võitlema, siis teeb ta seda tingimustes, kus teda ja tema väärtust austatakse,“ lisas pressiesindaja veel.

Samas tuleb tõdeda, et The New York Timesis esitatud vägistamissüüdistuste kohta ei olnud pressiesindajal midagi öelda.

Ajalehe teatel arreteeriti McGregor jaanuaris, kuid ta lasti kautsjoni vastu vabadusse. Ametlikku süüdistust ei ole talle väidetavalt esitatud, kuid The New York Timesi teatel uurib politsei asja endiselt edasi.

McGregorit süüdistab vägistamises 20-eluaastates naisterahvas, kelle sõnul leidis rünnak aset Beaconi hotellis 10. detsembril. Väidetava rünnaku järel läks ta koheselt politseisse ning tegi vägistamise kohta avalduse.

Iirimaa meediast tulnud teadete kohaselt uurib politsei jätkuvalt hotelli turvalinte, et sündmustes täpsemalt selgusele saada.