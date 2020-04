Conor McGregorilt armutult peksa saanud "Kauboi": teadsin seda juba kaks päeva varem

"See ei olnud kohe üldse hea tunne," tõdes Cerrone (37) ESPN-ile. "Donald oli kohal, aga "Kauboi" mitte. Vale mees oli tol matšil kohal. Ma ei suutnud end piisavalt motiveerida ja käima tõmmata selle kohtumise jaoks."

Cerrone tunnistas, et ei soovinud 18. jaanuaril ringi minna. "Kõige suurem matš, millel on kogu tähelepanu. See oli minu võimalus särada, aga ma ei tahtnud seal olla. See on hullumeelne ja ma ei tea, miks see nii oli. Ma ei teadnud, kuidas enda valmisolekut muuta. Vahel saabun ringi ja olen valmis ning üles köetud, kuid vahel ei taha ma seal üldse olla."

"Teadsin seda juba kaks päeva enne kohtumist. See oli väga raske," jätkas ameeriklane. "Kui ma tol hommikul ringi läksin, ei tundnud ma seda kirge. Kui mul oleks sellele lahendus olnud, oleksin seda kasutanud. Läksin ringi pöial oma p****s ja pidasin 40 sekundit vastu."

Matši ümber ringlesid ka spekulatsioonid, et Cerronele maksti raha, et ta meelega McGregorile kaotaks. "Teil on vale mees pihtide vahel, kui arvate, et võiksin oma hinge maha müüa. Maailmas ei ole piisavalt raha, et panna mind meelega kaotama."