Conor McGregori järjekordne loobumine. Liigne purjutamine, meeletu tähelepanuvajadus või nüüd ongi kõik läbi?

McGregor on ikka osanud tähelepanu endale tõmmata. Eesti aja järgi pühapäeva hommikul peeti Las Vegases võitlusõhtu UFC 250, kus peamatšis suutis legendaarne Amanda Nunes kohtunike häältega seljatada Felicia Spenceri. MMA-st rääkivates uudistes hõivas esimese positsiooni ikkagi McGregori ootamatu avaldus. Skeptikute sõnul on tegemist järjekordse reklaamitrikiga, et endale tähelepanu tõmmata. Õhku visati ka võimalus, et see avaldus on rohke alkoholiga peetud peo tagajärg. Kõige selle taustal levib aga tõsine mure, mille kohaselt ongi MMA-ajaloo kõige populaarsem võitleja oma viimase matši juba pidanud.