Conor McGregor on aastaid olnud vabavõitlussarja UFC suurim tõmbenumber. Fännid mäletavad hästi tema säravaid võite, kuid ka valusaid kaotusi. Viimati jäi ta UFC 257 võitlusõhtul alla Dustin Poirier’le ja see tekitas 32-aastase iirlase sportdituleviku kohta palju küsimusi. Üks valusamaid on tõenäoliselt see, kas McGregoril ongi tegelikult enam vajalikku sportlikku viha ja saavutusvajadust.

Palju eksperte viitab tõsiasjale, et kaheksa aastat tagasi Dublinis abirahadest elanud võitlejat on majanduslikus mõttes saatnud peadpööritav edu. Tegelikkuses on McGregoril praeguseks mitu väga edukat ettevõtet ja ta elab täielikus luksuses. Võitlusringis teenib ta oma elatustaset arvestades pigem peenraha. Samal ajal on need summad nii suured, et ülejäänud vabavõitlejad võivad neist ainult und näha. Kuidas McGregor sellise rikkuseni jõudis?