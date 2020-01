Conor McGregori ekstreener mõisteti tapmises süüdi

Kõik sai alguse 2016. aasta märtsis, kui Dargan kaasmaalasele Paddy Mullallyle surmavaid vigastusi tekitas. Mullally läks koos sõbra Shane Cunninghamiga maha rahustama Darganit, kes oli parasjagu oma tüdruksõbraga tülitsemas.

Vabavõitluse treener hakkas ka tülisse sekkunud mehi peksma, mille käigus Mullally surmavaid vigastusi sai. Kui Dargan kuulis, et ohver oli surnud, avaldas ta ajakirjanduse vahendusel kahetsust juhtunu üle. "Mul on väga kahju, see oli õnnetus. Olen südamest murtud ning tunnen kaasa talle ja tema perele. Kui saaksin kõik tol ööl juhtunu tagasi võtta, siis teeksin seda. Ainus, mis ma nüüd teha saan, on Mullally perelt andest paluda. See oli tõesti viga."

49-aastane Dargan, kes kohtus lisas, et tegu oli enesekaitsega, mõisteti kuueks aastaks vangi, millest viis ja pool peab ta ka reaalselt ära kandma.