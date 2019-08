Conor McGregor vanahärra löömisest: ma ei ole tegelikult selline inimene

Mäletatavasti sattus UFC täht McGregor skandaali, kui avalikuks tuli video, kust oli näha, et iirlane äsas 6. aprillil Dublini pubis ühele vanahärrale rusikaga näkku. Pärast vahejuhtumi avalikuks tulemist selgus, et McGregor ründas pubis istunud vanameest, sest ta ei soovinud sportlase kuulsat viskit Proper No Twelve proovida.

"Ma käitusin valesti," rääkis McGgregor ESPN-ile. "Tunnen kohustust tulla kõigi ette ja võtta vastutus. Võlgnen seda inimestele, kes on mind kogu aeg toetanud."

"Pole vahet, mis juhtus," kommenteeris iirlane palvet selgitada lähemat vahejuhtumit. "Mina olin see, kes käitus valesti. See mees vääris pubis rahulikult istumist ja nautimist. Kõik juhtus juba viis kuud tagasi ja ma proovisin kõike heastada."

"Ma pole tegelikult selline inimene," jätkas iirlane. "Teiste ründamine pole põhjus, miks vabavõitlusega tegelen ja võitluskunste õpin. Hakkasin selle kõigega tegelema, et suuta end kaitsta rünnakute puhul."

McGregor lisas, et töötab enda kallal, et muutuda paremaks inimeseks ja ta on valmis seisma silmitsi tagajärgedega, mis skandaaliga kaasnevad.