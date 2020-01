Conor McGregor sai tagasitulekumatši eel suurepärase uudise

Mäletatavasti läksid McGregor ja Nurmagomedov vastamisi tunamullu oktoobris. Toona sai kägistusvõttega võidu Dagestani vabavõitleja. Seejärel polegi iirlane enam ühtegi matši pidanud. Küll aga on McGregor andnud teada, et soovib uuesti Nurmagomedoviga vastamisi minna ning kaotuse eest kätte maksta.

Karjääri jooksul kõik matšid võitnud Nurmagomedov ise soovi taaskohtumiseks pole avaldanud. Dagestani sportlane on varasemalt välja öelnud, et McGregor peab kümme matši järjest võitma, et olla temaga vääriline. "Mina otsustan, kellega ma kaklen," teatas Nurmagomedov mullu detsembris.

"Conor on ikka rääkinud kordusmatšist Habibiga, ma ei usu, et see suur saladus on," rääkis UFC boss White. "Kui ta sel nädalavahetusel võidab, siis ta saab uue võimaluse tiitlile. McGregori ja Nurmagomedovi kordusmatšist saab läbi aegade suurim vaatamisõigusi müünud üritus UFC ajaloos."