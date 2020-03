Conor McGregor pöördus Iiri valitsuse poole: tunnen ära, kui korralik lahing on ees ja nüüd on see hetk käes

"Täielik sulgemine peab toimuma ning kohe nüüd ja praegu," rääkis McGregor. Kõik see aeg, mida kasutame selle üle arutamiseks, on maha visatud."

"Tunnen ära, kui korralik lahing on ees ja nüüd on see hetk käes. Tahan kutsuda üles oma inimesed, suurepärased Iirimaa inimesed. Meid kõiki on siin vaja. Oleme koos hetkel nurka surutud ja ootame, et poksikell käiks, aga võtame end kokku ja lähme lööme ise kella"

McGregor lisas, et tuleks võtta kasutusele samad meetmed, mis on riikides, mis on enim koroonaviirusega pihta saanud. "Meil on aga eelis praegu ja peame kiiresti need otsused vastu võtma. Kui me ei kasuta oma eelist ära, ei saa me eeldada paremaid tulemusi. Lennujaamad ja kõik vähem tähtsamad ärid tuleb sulgeda. Kõik vähegi välditav reisimine tuleb peatada. See on minu ettepanek ja palvetan, et suudame selle läbi viia."

Kolmapäeva hommikuse seisuga on Iirimaal tuvastatud 1329 koroonaviirusesse nakatunud. Iirimaal on ohtlikule viirusele elu kaotanud seitse inimest.

The time is now 🇮🇪🙏🌍https://t.co/8DdzPPz1aL — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 24, 2020

