Conor McGregor otsib elus uusi väljakutseid

McGregor on teatavasti ühe suure poksimatši pidanud, kui ta jäi 2017. aasta augustis Las Vegases kümnenda raundi tehnilise nokaudiga alla Floyd Mayweather juuniorile.

„Ta võtab poksimist väga tõsiselt,“ sõnas MMA Fightingule McGregori pikaaegne treener Audie Attar. „Ta ütles seda ise. See on asi, mida ma võin teile öelda. Kui ta on mingist asjast huvitatud, siis teeb ta selle lõpuks ka ära.“

Tuntud poksipromootor Bob Arum teatas viimati, et ta pakub McGregorile kahest matšist koosnevat kokkulepet, kus ta läheks vastamisi profipoksi kergkeskkaalu WBO maailmameistri Terence Grawfordiga nii poksi- kui ka MMA-ringis. „Vaatame kindlasti kõik pakkumised üle,“ lubas Attar.

Teiste seas kutsus McGregori välja ka poksilegend Manny Pacquiao.

Siiski usutakse, et McGregor peab järgmise matši ikkagi MMA-ringis. Praeguse seisuga võiks ta saada kordusmatši Habib Nurmagomedoviga. Selles osas peaks selgus saabuma pärast Nurmagomedovi ja Tony Fergusoni kergkaalu tiitlimatši, mis toimub 18. aprillil.