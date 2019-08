Conor McGregor lubas juba sel aastal MMA-ringi naasta

McGregor rääkis ESPN-ile, et ta soovis võitlusareenile naasta juba juulis New Yorgis, kuid treeningul saadud käevigastus lükkas seda edasi. Iirlase sõnul soovib ta kindlasti võidelda enne aastavahetust.

„Olen juba praegu vormis. Ma ei ole vormi kaotanud. Pean lihtsalt teravamaks saama,“ teatas McGregor. „Ütleksin, et sel aastal võitlemine on reaalne. Usun, et see on tehtav.“

Võimalike vastastena loetles iirlane üles mitu meest. Nimedest tõi ta välja Tony Fergusoni, Max Holloway, Jose Aldo, Justin Gaethje, Nate Diaze ja Dustin Poirieri.

McGregori seniseks viimaseks vastaseks olnud Nurmagomedov tuleb taas ringi 7. septembril, kui ta kaitseb Abu Dhabis UFC242 võitlusõhtul tiitlit Poirieri vastu.