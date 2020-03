Conor McGregor: küll maailm näeb, et olen jätkuvalt ajaloo parim vabavõitleja

31-aastane McGregor andis intervjuu väljaandele Maxim.com, kus rääkis muuhulgast praegusest seisust UFC-s ning maailma pea peale pööranud koroonaviirusest.

UFC üheks oodatuimaks vastasseisuks on venelase Habib Nurmagomedovi ja ameeriklase Tony Fergusoni vaheline matš. Erinevatel põhjustel varasemalt juba neljal korral ära jäänud kohtumine peaks nüüd toimuma 18. aprillil. Kuigi koroonaviiruse tõttu on mitmed matšid juba edasi lükatud, siis UFC boss Dana White kinnitas alles täna, et Nurmagomedovi ja Fergusoni vahelist matši sama saatus ees ei oota.

Keda ennustab McGregor antud kohtumises võitjaks? "Loomulikult tuleb arvestada, mis hetkel maailmas toimumas on. Kõik peavad püsima terved ja suurtes gruppides ei tohi koguneda. Eks ole näha, mida Dana ja UFC otsustab. Saan öelda aga seda, et ma pole kunagi kaklusest loobunud ning see kehtib siiamaani."