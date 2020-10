Baltikumi gladiaator astub sel pühapäeval teist korda UFC puuri

UFC võitlusõhtu ülekanne algab eelmatšidega kanalil TV3 Sport ja voogedastusteenuses Go3 pühapäeval kell 2.00. Leedukas ja austraallane kohtuvad eelmatšis, põhimatšis lähevad vastamisi Mehhiko ameeriklane Bryan Ortega ja Chang Sung Jung Lõuna-Koreast.

Bukauskas ja Crute võitlevad poolraskekaalus (kuni 93kg). 26-aastane leedukas alistas oma esimeses UFC lahingus kreeklase Andreas Michailidise juba esimeses raundis, teenides sellega ka õhtu parima matši tiitli. Tema MMA profikarjääri rekord on hetkel 11-2.

24-aastase Crute näitajad on natukene paremad. Ta on võitnud 11 matši 12-st. Crute kommenteeris eelseisvat lahingut nii: “Bukauskas tundub tore, aga ma taon ta ära. Ma arvan, et UFC tahab et ma testiks, mis puust ta tehtud on.” Varasemalt on austraallasel olnud probleeme enesekindlusega, mis viis üle treenimiseni. Nüüd on ta väidetavalt vaimselt tugevam. Viimases matšis alistas ta poolaka Michal Oleksiejczuki.

MMA spetsialistide kohaselt on austraallane tugevam maas, leedukas aga püstivõitluses.

Põhimatsis võitlevad sulgkaalus (kuni 57,2kg) 29-aastane ameeriklane Bryan Ortega ja Chang Sung Jung Lõuna-Koreast.

Ameeriklasel on 14 võitu ja 1 kaotus. Ta kaotas UFC tiitlimatši kaasmaalasele Max Holloway´le. Ortega on oma kaalukategooria edetabelis teine.

Korea zombie´ks kutsutud Chang Sung Jung on võitnud 16 matši 21-st. Viimasel ajal on ta võitnud 2 matši järjest. Edetabelis on ta neljandal kohal.