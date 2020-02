Astur jäi WAKO proffide tiitlimatsis kaotajaks

Matši vabale tiitlile võitis selgelt bulgaarlane. Ka kõik kohtunikud andsid punktideks 50-46, vahendas GoodFight.ee.

Asturist aasta noorem ja 10 sentimeetrit lühem Šumarov on kadettide maailmameister. 2017. aastal võitis ta WAKO proffide Euroopa meistri tiitli kuni 71-kiloste meeste seas, kuid stiilis low kick. Šumarov ütles, et on Asturi matše vaadanud ja peab eestlast suureks proovikiviks. Ta treenis matšiks kikkpoksistaari Artur Kišenko juures.