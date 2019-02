Aprillis Tallinnas toimuval võitluskunstiüritusel Duel 3 lähevad vastamisi Eesti ja Hiina parimad võitlejad

Kolmas Duel Fight toimub sel korral Tallinnas Tondiraba jäähallis. Lisaks asukoha muudatusele on üritus kasvanud kordades suuremaks, sest vastamisi lähevad Eesti ja Hiina spordisarja WLF võitlejad. WLF on Hiinas kõige kauem teles näidatud võitluskunstisari, mis aastatega läinud järjest rahvusvahelisemaks. WLF on jõudnud Saksamaale, Uus-Meremaale, USA-sse ja eelmisel aastal toimus duell Hiina ja Kanadaga. WLF saadab Eestisse paarikümneliikmelise delegatsiooni, mis koosneb kümnest tugevast võitlejast ja spordisarja juhtidest. Hiinast saabuvad siia ka Henan TV ajakirjanikud, kes lisaks võistluse kajastamisele tutvustavad Eestit hiinlastele turismisihtkohana.

Duel Fight Seriesi peakorraldaja Igor Golubevi sõnul on sellist laadi võistlus Eestis esmakordne ning pakub kohalikele võitlejatele head hüppelaua sisenemaks Hiina võitlusareenidele. "Eestlastel on võimalus enda oskusi aprillis näidata ja see kindlasti avab uksi tugevatesse Hiina võitlussarjadesse," kinnitas Golubev.

Duel Fight 3 Eesti vs Hiina toimub 13. aprillil Tondiraba jäähallis. Piletid on juba müügil Piletilevi müügipunktides, lisaks on parima elamuse saamiseks võimalik osta VIP laud otse võitlusareeni kõrvale. Täpsem info võistluse kohta on leitav Duel Fighti Facebooki lehel https://www.facebook.com/duelfightseries/.