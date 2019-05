Annika Karilaid pääses judo MK-etapil taas poodiumile

Kuni 78-kilogrammiste naiste hulgas maadlev Karilaid oli loosi tahtel esimeses ringis vaba. Seejärel kohtus ta soomlanna Noora Nykaneniga. Pärast kolmeminutilist maadlust heitis Karilaid soomlanna efektselt selili- ippon!

Poolfinaalis kohtus Karilaid tugeva venelanna Viktoria Sokolovaga, kes oli varasemalt alistanud Hollandi ja Austraalia sportlased. Eestlanna alustas enesekindlalt ning sooritas mitu ohtlikku rünnakut. Vastane maadles taktikaliselt ning panustas rohkem vasturünnakutele. See taktika tõi talle ka edu - oskuslik vasturünnak kaks minutit enne maadlusaja lõppu viis ta waza-ariga juhtima. Karilaid pidi nüüd veelgi rohkem ründama, et kaotusseisu tasa teha. Paraku pööras venelanna veel ühe rünnaku enda kasuks ning võitis matši.

Pronksikohtumist Belgia judoka Isabelle Schrenki vastu alustas Karilaid väga ettevaatlikult, et mitte poolfinaalis tehtud vigu korrata. Kontrollides liikumist ja haardeid vahetades otsis ta kindlat heitekohta. Juba oma esimese tõsise rünnakuga heitis ta belglanna efektselt ipponile ning võitis pronksmedali.

See oli Tallinna Aitado sportlasele sellel aastal juba kolmandaks medaliks MK etappidelt. Lisaks Kaunasele võitis Karilaid kulla Ateenas ja pronksi Lignanos. Ettevalmistus septembris toimuvateks juunioride Euroopa meistrivõistlusteks paistab seni kulgevat väga edukalt.

Kaunases võistelnud meesjuunioridest oli eestlastest edukaim Simon Sülla. Samuti Aitado klubis Glen Viksi käe all treeniv Sülla alistas eelringis ja veerandfinaalis ipponitega kaks valgevenelast. Poolfinaalis kohtus ta hilisema võitja Mikhail Ziminiga. Süllal õnnestus venelast waza-ari vääriliselt heita ning matši juhtima asuda, kuid pidi hiljem siiski vastase paremust tunnistama. Poolfinaalis saadud vigastuse tõttu ei saanud Sülla kahjuks pronksimatši maadlema minna ning pidi leppima viienda kohaga.