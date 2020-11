Ametlik kinnitus: tippspordist loobunud Conor McGregor teebki suure tagasituleku

UFC257 toimumiskohta ei ole veel avalikustatud, kuid võitlusõhtu peetakse 23. jaanuaril. Tõenäoliselt võideldakse Las Vegases. McGregori ja Poirieri matšist räägiti juba mõnda aega, kuid nüüd sai kokkuleppe ka allkirjad ning matši toimumine sai ametliku kinnituse.

McGregor ja Poirier on ka varasemalt kohtunud. Omavahel mindi vastamisi 2014. aasta septembris võitlusõhtul UFC178. Toona võitis McGregor esimese raundi nokaudiga.

Matši toimumine oli pikka aega kahtluse all, kuna Poirier ei olnud rahul UFC poolt pakutavate rahaliste tingimustega. Seega oli pikalt õhus võimalus, et McGregorile astub vastu hoopis Justin Gaethje, kes kaotas hiljuti Habib Nurmagomedovile.

32-aastane McGregor on profina pidanud 26 matši, millest ta on võitnud 22. Viimati käis ta ringis tänavu jaanuaris, kui ta alistas esimese raundi tehnilise nokaudiga Donald Cerrone. 31-aastase Poirieri arvel on 26 võitu ja 7 kaotust. Viimati käis ta ringis juunis, kui alistas kohtunike häältega Dan Hookeri. Enne seda jäi ta kolmanda raundi alistusvõttega alla Habib Nurmagomedovile. Nurmagomedovile on teadupärast kaotanud ka McGregor.