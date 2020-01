Viimati 2018. aastal MMA-ringi astunud iirlane Conor McGregor kaotas toona alistusvõttega Habib Nurmagomedovile. Seejärel algas areenil suur mäsu, kus rusikad hakkasid sügelema ka mõlema mehe kaaskonnal.

Järgnesid võistluskeelud. McGregor jõudis isegi teatada, et tema karjäär ongi läbi. Selle uudise tõttu hakkasid levima ka erisugused oletused võitlussarja UFC omandiõiguse üle. Jutuainet pakkus iirlane muugagi: baarikaklus, vägistamissüüdistused, alkoholi liigtarbimine jne. Nüüdseks on see kõik väidetavalt seljataha jäänud. Ees ootab hoopis rekordiline auhinnaraha ja kolmas matš tavapärasest raskema kaalu kategoorias.