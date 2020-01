Ajaloo suurim matš sattus ohtu? Nurmagomedov on nõus McGregoriga kohtuma, aga enneolematu rahasumma eest

Tegu oli McGregori jaoks esimese matšiga pärast 2018. aasta oktoobri kurikuulsat kohtumist Nurmagomedoviga. Mäletatavasti jäi venelane toona peale kägistusvõttega. Õhtu lõppes aga kaosega, kui venelane hüppas ringist välja, et McGregori kaaslastega arveid klaarida. Kaklusesse sattus ka iirlane, kes kakles omakorda Nurmagomedovi tiimiga. Hiljem määrati mõlemale sportlasele ajutine võistluskeeld.

Sellest ajast saadik on McGregor avalikult tunnistanud, et soovib Nurmagomedoviga uuesti vastamisi minna ja revanšš võtta. Seejuures tõdes ka UFC pealik Dana White enne eelmise nädala matši, et iirlase võidukorral saab ta Nurmagomedoviga uue võimaluse. "McGregori ja Nurmagomedovi kordusmatšist saab läbi aegade suurim vaatamisõigusi müünud üritus UFC ajaloos," rääkis White.

Karjääri jooksul kõik matšid võitnud Nurmagomedov varasemalt ise soovi taaskohtumiseks pole avaldanud. Dagestani sportlane ütles eelmisel aastal, et McGregor peab kümme matši järjest võitma, et olla tema vääriline. "Mina otsustan, kellega ma kaklen," teatas Nurmagomedov mullu detsembris.

Hetkel on Nurmagomedovi tuleviku osas selge see, et aprillis läheb ta vastamisi ameeriklase Tony Fergusoniga. Nüüd kommenteeris olukorda sportlase isa Abdulmanap Nurmagomedov. "Me tahame samuti Conorile kätte maksta, aga andke meile selle eest 100 miljonit dollarit. Ehk on White nõus selle raha eest seda matši korraldama? White vajab seda."