47-aastane Albert Starikov võtab poksiringi naasmist tõsiselt: saan pärast matši välja kuulutamist 50 kõnet päevas

Starikovi nimi oli 1990-ndatel poksiringkondades sama tuntud kui praegu vennad Moisarid või Maksim Vorovski. Ta on üheksakordne poksi Eesti meister, 1998. aasta Moskva meister ning erinevate rahvusvaheliste turniiride võitja Leedus, Venemaal, Valgevenes ja Lätis. Eesti Spordi Biograafilise Leksikoni andmetel on ta 298-st matšist võitnud 263. 2004. aastast on ta tegutsenud poksitreenerina Sisekaitseakadeemias ja Spordiklubis Sofron.

Intervjuus portaalile GoodFight tõdes Starikov, et ainuüksi poksiringi astumine näitab, kui tõsiselt ta oma comeback'i suhtub.

Küsimusele, kuidas ta sai aru, et on aeg loobuda, vastas Starikov: "Aga kes ütles, et ma loobusin?"

Kuidas panete vaatajad uskuma, et võtate seda matši tõsiselt? "Tõsidust peaks näitama juba see, et ma astun poksiringi. Mulle tehakse pärast selle matši väljakuulutamist 50 kõnet päevas."

Mida arvate sellest, et poksijad tõukavad kaalumisel teineteist? "Ma arvan, et see on osa show‘st ja ärist. Kuigi pange tähele, et venekeelse poksi tipud seda ei tee, sest vastase suhtes kehtivad austuse ja käitumise põhimõtted. Ka mina arvan, et kui tahad näidata, kui lahe sa oled, astu ringi ja tõesta seda!"





Xplosioni võitlusõhtu on publikule nähtav vaid TV6 otseülekande vahendusel. Põhiprogramm algab kell 19, undercard kell 17. Delfi on samuti Kalevi spordihallis kohal ning kajastab üritust otseblogis ja pildis.

Kokku on põhiprogrammis viis poksireeglitega matši:

Mirkko Moisar – Artjom Ljaševitš (Ukraina), 72,5 kg (6x3min)

Kaupo Arro – Jaroslav Jurov (Ukraina), 75 kg (4x3min)

Henry Rohtla – Dmitri Gladõšev, 74 kg (4x3min)

Sergei Bogatov – Albert Starikov, 75 kg (5x2min)

Ringo Tipp – Ahti Pikkur, 90,6 kg (4x3min)

Enne põhiprogrammi toimuvad ka undercard’i matšid algusega kell 17 (nähtav portaalis sport.television.ee):

Poks, 30kg Arhip Paramonov vs Nikita SkriptšenkoMuay Thai, 32kg Daniel Zawalski vs Revil VoitPoks, 70kg Aleksandr Grebeljuk vs Leon Kermas

Poks, 70kg Richard Ollino vs Andres Mell

k1, 75kg Taur Guitor vs Tarmo Kõrs