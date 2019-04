18. mail toimuv Number One Fight Show jäi ühe põneva persooni võrra vaesemaks

Gunnar Leheste reporter RUS

Uku Jürjendal tänavu The League galal. Vastase treener on just ringi visanud valge rätiku. Foto: Priit Simson

2014. aasta taipoksi raskekaalu maailmameistri Uku Jürjendali matše Eesti pinnal on alati põnev jälgida olnud. Tihtipeale jäävad need lühikeseks, sest Jürjendal on pea kõik oma vastased kodumaal nokauti löönud. 18. mail pidi Jürjendal üles astuma Number One Fight Show'l, kuid paraku peab Tondiraba halli publik tema etteastet veel ootama.