16. jaanuaril toimuv Xplosion avaldas esimese võitluspaari: Pikkur versus Tipp

Taipoksi- ja eratreener Pikkur naaseb ringi peale enam kui aastast eemalviibimist. Tema viimane matš toimus 2019. aastal Viljandis, kus ta pidi taipoksi meistritiitli võitluses tunnistama Tanel Kondeli paremust.

Ringo Tipp alustas oma võitlejakarjääri pea viis aastat tagasi. Klassikalise poksi matše on tal olnud kokku kuus. Täpselt pooled on ta neist võitnud. Et mees vajas igapäeva tegevustele vahelduseks veidi suuremaid väljakutseid, sobis jaanuaris toimuv Xplosion Fight Series talle nagu rusikas silmaauku.

Oma viimase etteaste tegi Ringo aastaid tagasi Keilas toimunud Fightlandil. Tookordne matš Andrus Joaga lõppes viimase raundi viimastel sekunditel nokaudigaa. Nüüd lubab mees vigade parandust.

Pikkuri ja Tippi matš toimub kaalus kuni 91 kg ning poksireeglitega.

16. jaanuaril vaid teleülekandes nähtav Xplosioni võitlusgala lõpeb Mirkko Moisrari ja valgevenelase Artjom Liaševitši kohutmisega. Ka see matš toimub poksireeglitega.

10. oktoobril pidid mehed King of Kingsi üritusel tunnistama viiki. Kumbki tulemusega rahule ei jäänud.

