Wilder vs Fury 2 võitjat ootab magus pakkumine Joshualt

Madis Kalvet reporter RUS

Deontay Wilder (vasakul) vs Tyson Fury. Foto: STEVE MARCUS, Reuters/Scanpix

Profipoksi üliraskekaalus peetakse kõige kõvemaks tegijaks britti Anthony Joshuat. Tema valduses on praegu WBA, WBO, IBF-i ja IBO meistrivöö. Puudu on ainult Deontay Wilderile kuuluv WBC tiitel. Absoluutseks tšempioniks kerkib poksiäss, kellel on korraga ette näidata WBC, WBA, WBO ja IBF-i tiitlid. Viimati oli nii kõva mees Lennox Lewis 2000. aastal.