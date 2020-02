Profipoks on paljuski meelelahutus ning just seda kavatsevad Deontay Wilder ja Tyson Fury 22. veebruaril Las Vegases publikule pakkuda. Kahe kange esimene vastasseis 15 kuud tagasi Los Angeleses lõppes viigiga. Nüüd soovivad mõlemad oma paremuse maksma panna. Enne WBC tiitlimatši on õhus palju teemasid, kuid üha kõlavamalt püüab tähelepanu Wilderi võimas löök. Paljude ekspertide arvates ei ole nii võimsa löögiga meest profipoksi areenil kunagi nähtud.