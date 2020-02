Wilder õrritas suure vastasseisu eel Furyt: ta ei suuda enam öösiti magada

"Kui keegi sind pikali lööb, siis sa ei unusta kunagi, kuidas ta seda tegi," rääkis Wilder BBC vahendusel. "Tunnen, et Fury on närvis ning muretseb selle üle, mis esimene kord juhtus. Kui sa juba teist korda minuga kohtud, siis see on stressirohke ning sa ei saa kindlasti enam magada öösiti."

"Fury on mures. Arvestades, mis seisus ta eelmine kord lõpetas, siis ma ei usu tema tema enesekindlusesse," jätkas WBC tiitlivöö omanik. "Andsin sellele mehele peapõrutuse ning see juhtub uuesti. Pea ei ole mõeldud löökideks, seda eriti Deontay Wilderi jõu juures. Furyl on, mille üle mõelda."

Kuigi avamatšis suutis Wilder kaks korda Fury nokdauni lüüa, leidsid paljud, et just britt, kes suuremat osa kohtumises kontrollis, vääris ikkagi võitu.

"Fury võib rääkida, kuidas ta mind napilt võitis, aga ta ei usu seda ise kah, seega ta tahabki nii palju muutusi teha," vihjas Wilder Fury hiljutisele otsusele asendada senine treener Ben Davison hoopis Javan Stewardiga. "Kui ta usuks enda võitu, siis ta ei muudaks nii palju. Järgmisena läheb Fury juba selgeltnägija jutule."

Wilderi ja Fury esimene omavaheline vastasseis 2018. aasta detsembris lõppes kohtunike hinnangul viigiga, mis tähendas, et WBC tiitlivöö jäi ameeriklase valdusesse. Uuesti lähevad mehed vastamisi 22. veebruaril Las Vegases.

Kumbki mees senise karjääri jooksul veel kaotust pole pidanud tunnistama. Wilderil on 43 profimatšiga kirjas 42 võitu (41 nokaudiga), Fury on 30 kohtumisest võitnud 29 (20 nokaudiga).