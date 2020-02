Wilder lasi rätiku ringi visanud treeneri lahti, kaotuses oli süüdi liiga raske kostüüm

Ameeriklane tuli laupäeval Las Vegases areenile musta-punase soomusrüüga, näo ees mask ja peas kroon. Ringis jäid tema teod aga oluliselt kahvatumaks. Fury klohmis Wilderi seitsmendas raundis nii läbi, et ameeriklase treener viskas hoolealuse päästmiseks ringi valge rätiku. Sellega oligi matš tehtud ja kohtunikul ei jäänud muud üle kui välja kuulutada tehniline nokaut.

"Ta ei teinud mulle üldse haiget. Lihtne fakt on see, et mu kostüüm oli mu jaoks liiga raske. Mul polnud matši alguseks enam jalgu. Kolmandaks raundiks olid mu jalad juba läbi. Kuid inimesed teavad, et ma olen sõdalane. Paljud inimesed ütlesid mulle, et mul tundus midagi lahti olevat. Midagi oligi, aga ringis pead sa bluffima," rääkis Wilder Yahoole.

Wilder kinnitas, et kolmas kohtumine Furyga kindlasti tuleb. Eeldatavasti juhtub see juba suvel. "Kordusmatš toimub kahtlemata. Me teeme selle ära. Ma tahan kohe uuesti asja kallale asuda," lausus ta.

Wilder kinnitas, et eemaldab endise maailmameistri Mark Brelandi, kes rätiku ringi viskas, oma tiimist. "Olen Marki peale pahane, sest me rääkisime sellest mitu korda. Ma ütlesin, et ma tahan sõdalase, tšempioni, liidri ja valitsejana ise ennast kaitsta. Kui ma räägin kellegi tapmisest, siis ma austan, et teisel võivad olla samad kavatsused. Pean oma põhimõtetele kindlaks jääma," rääkis Wilder.

"Seega ma ütlesin oma tiimile, et nad mitte kunagi, ükskõik, milline ma ka välja ei näeks, rätikut ringi ei viskaks, sest ma olen eriline. Mul oli veel viis raundi jäänud. Vahet pole, milline ma välja nägin, ma olin veel matšis sees."