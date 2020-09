Võimas kogemus: Eesti poksitüdruk ristas kindad Euroopa meistriga

Loomägi sai kutse kaasa lüüa äärmiselt kõrgetasemelisel turniiril Poolas, kus selgitati välja ajaloolise piirkonna Sileesia parimad naispoksijad.

Kuni 69-kilogrammiste kaalukategoorias poksinud Loomägi kohtus poolfinaalis poolatar Karolina Koszewskaga ning jäi talle alla kohtunike häältega. Karjääri jooksul profipoksi WBA- ning IBFi-sarjade maailmatiitleid omanud ning Euroopa võistlustel kolmel korral poodiumile tulnud Koszewska võitis päev hiljem ka turniiri.

Poolfinaali kaotus tõi Loomägile kaela pronksmedali ning hulganisti kogemusi. "Berit poksis hästi ning oli matšiks väga hästi häälestatud. Ta näitas, et on vaimselt väga tugev ja ei karda isegi maailma tippude vastu poksida. Tehniliselt ja taktikaliselt õppisime väga palju, sest lisaks matšile saime kohalike naispoksijatega teha ka mitmeid sparringuid," tunnustas treener Kaupo Arro oma õpilast, kellega igapäevaselt Poksiklubis Kalev oskusi lihvitakse.

Kõige tähtsamaks peab Arro aga kinnitust, et Loomägiga tasub lähiajal kindlasti minna Euroopa meistrivõistlustele. "See turniir andis kinnitust, et Beriti on võimeline kuni 22-aastaste Euroopa meistrivõistlustel poksima ning tegema seda seal hästi."

"Ülimalt hea kogemus," võttis varasemalt Eesti korvpalli noortekoondisse kuulunud Loomägi ise turniiri kokku. "Keeruline vastane - väga pikka kasvu ja väga kogenud võitleja. Andsin endast küll kõik, aga seekord jäi veidi puudu. Samas tuleb turniiriga rahule jääda. Kasutasime igat võimalust ära! Nii et palju uusi kogemusi taskus ja siit ainult edasi!"

Loomägi on avaldanud ka muljet kohalikele toetajatele, kelleks on Noto Viimistlussalong, Mööblimasin ning Krüoteraapia.ee. Tänu nende abile sai eestlanna end Poola sõidutada ning edaspidi osaleda turniiridel ka Lätis ja Leedus.