Võidukas Deontay Wilder vastasest: andsin talle teise võimaluse, et ta saaks oma perekonda toita

34-aastane Wilder on nüüd profina pidanud 42 matši, millest ta on võitnud 41 (40 nokaudiga). 40-aastase Ortizi jaoks oli see 31 võidu kõrvale teiseks kaotuseks. Seejuures on kuubalane mõlemad kaotused saanud just Wilderi käest. Ameeriklane on seni ka ainus, kes on andnud tugevale kuubalasele võimaluse meistrivöö püüdmiseks.

Matši järel ongi Wilder saanud kõvasti kiita, et tal õnnestus Ortiz taaskord alistada. Seejuures oli Ortiz enne nokauti matši kindlalt juhtimas.

„Ortiz on üks maailma parimatest. Seetõttu andsingi talle teise võimaluse, et ta saaks oma perekonda toita,“ teatas Wilder, et kuubalasele kuluvad teenitud miljonid ära.

Wilderi järgmine matš toimub 22. veebruaril, kui ta läheb teistkordselt vastamisi Tyson Fury'ga. Nende meeste esimene vastasseis lõppes mullu viigilise tulemusega.