VIDEO | Võimas nokaut! Karjääri parima upperi virutanud Aleksandr Povetkin saatis Dillian Whyte'i viiendas raundis ööbikuid kuulama

Esialgu 2. mail toimuma pidanud, aga koroonapandeemia tõttu edasi lükatud matš lõppes viiendas raundis "Saša" nokaudiga, kuigi esimest nelja raundi domineeris Whyte.

"Ma ei tundnud, et võin matši selliselt võita, aga olin neljandas raundis päris enesekindel," rääkis Povetkin Sky Sportsile. "Käisin kaks korda põranda, aga see oli OK. See ei teinud palju kahju. Olin vaadanud ta matše ja näinud, et ta võtab sisse uppereid vasakult ja paremalt. Treenisin kogu aeg just nendeks löökideks ja see oli kahtlemata mu karjääri üks parimaid lööke."

Vaata videot!