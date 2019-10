VIDEO | Vladimir Klitško ekstreener löödi naiste matši kaalumise ajal nokauti ja viidi haiglasse

Bashir viibis Michiganis Flinti linnas koos oma treenitava, horvaatlanna Ivana Habaziniga, kes pidi laupäeval kohtuma poksiringis ameeriklanna Claressa Shieldsiga.

Matš, milles oli mängus naiste kergkeskkaalu WBC maailmameistrivöö, jäeti ära. Shields oleks võidu korral saanud juba kolmanda organisatsiooni tiitlivöö omanikuks.

Habazin teatas Facebookis, et tema treenerit löödi selja tagant kaelapiirkonda ning lööjaks oli keegi Shieldsi saatjaskonnast.





"Bashir viidi kohaliku haiglasse, kust ta toimetati edasi Henry Fordi haiglasse, kuna talle tuleb teha näooperatsioon," kirjutas horvaatlanna. "Ma tahan öelda, et läheduses polnud ühtegi ruvameest. Klubiüritused on ka paremini korraldatud kui selle organisatsiooni võistlused."

"Mu treener tahtis minna kaalumise ajal vaatama Claressa kaalu ning tal tekkis sõnavahetus Claressa õega. Tema pere ja perekonda poleks tohtinud lavale lasta."

Habazin lisas, et Bashir kukkus näoli maha ning kaotas teadvuse. Ründaja jooksis majast välja.

"Claressa muretses mu treeneri pärast ja ütles, et tal on kahju, kuid siis ütles, et ma ei saa seda vabandusena kasutada ja peaksin endale uue treeneri võtma. Tõsiselt?" kirjutas Habazin.

Portaal Fightnews.com kirjutab, et politsei on rünnakus kahtlustatavana kinni pidanud Shieldsi venna, keda hoitakse hetkel trellide taga.