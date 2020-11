VIDEO | UFC boss ei suutnud Mike Tysoni tagasitulekumatši reeglit uskuda: kuidas nad seda täidavad?

Pikalt oodatud heategevusmatši eel uuriti ka vabavõitlussarja UFC presidendi Dana White käest, kes on tema tema arvates favoriit. "Seda on raske öelda. Millal nägime viimati neid mehi poksimas?" rääkis White võitlusõhtu UFC 255 pressikonverentsil.

Seejärel sai White teada, et nokaudid pole matšis lubatud, mille peale mees puhkes naerma. "Kuidas nad seda küll täidavad? Tahaksin panustada sellele, et nii ei lähe. Kas ma saan sellele panustada? Ei saagi? Ma ei teadnud seda."

"Nad võivad oma poksioskuseid demonsteerida, aga ma ei taha, et nad üksteisele haiget teeksid," selgitas California spordikomisjoni tegevjuht Andy Foster. "Nad teevad ühe kõva sparringu, kuid nokauti ei tohiks tulla. Tegu ei ole maailmameistrite tasemel poksiga."

Tysoni ja Jones juuniori matšis osas on reegleid muudetud veelgi. Tavapärase kolme minuti asemel kestab üks raund nüüd kaks minutit, kokku peetakse neid kaheksa tükki. Lisaks pole ringi ääres ka kohtunikke ehk võitjat välja ei kuulutata.

Tyson ise on teatanud, et tema läheb korralikku lahingut andma. "Pole tõeline võitlus? See on Mike Tyson versus Roy Jones. Mina lähen ringi võitlema ja loodan, et tema tuleb võitlema, ja see on kõik, mis teil on vaja teada," avaldas Tyson.