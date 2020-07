VIDEO | Tyson Furyle laskusid karmid süüdistused

Neli kuud tagasi toimus Tyson Fury ja ameeriklase Deontay Wilderi raskekaalu matš. Võitlus lõppes seitsmendas roundis, kui Fury lõi Wilderi knockouti.

Nüüd, paar kuud hiljem, on Wilderi vend hakanud süüdistama Briti poksijat ebaausates võtetes. Nimelt kahtlustab ta, et Fury peitis oma võitluskinnaste sisse tugevast materjalist objektid. “Arstid märkasid peale matši, et mu venna peas on sügavik. Mitte ükski kinnas ega rusikas ei suudaks teha sellist kahju,” rääkis Wilderi vend The Sun uudisteagentuurile.

Wilder vihjas, et nad ei kavatse seda nii jätta. “Mu isa ütles mulle kord, et kui sa sihid relvaga, siis tapa. Muidu nad tulevad tagasi ja tapavad sinu. Kuningas tõuseb ja me tahame verd, jätkas Wilder vihjates oma venna kordusmatšile Furyga.

31-aastane britt sai süüdistuste peale väga vihaseks ning avaldas video, kus ta rääkis omapoolse versiooni. “Ma just lugesin artiklit, kus süüdistatakse mind, et ma teen sohki. Jah, oimukohta löök võib tekitada sellise augu su peas,” rääkis britt.

Fury sõnade kohaselt kontrollis üks Wilderi treeneritest ta kindaid enne kohtumist.” Järgmine kord ma lõpetan ta karjääri, sest löön ta uuesti knockouti,” rääkis britt

Fury järgmine matš toimub Anthony Joshua vastu.