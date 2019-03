VIDEO | „See oli vastik ja alandav!" Poksistaar suudles naisreporterit ootamatult huultele ja sai karmilt karistada

Bulgaaria poksistaar Kubrat Pulev on sattunud suurde skandaali. 37-aastasele bulgaarlasele tõi pahanduse kaela naisreporteri Jennifer Ravalo suudlemine huultele. Kui Pulev väitis esialgu, et ta on naisega hea sõber ja tegemist on naljaga, siis Ravalo võttis ette kohtutee ning praeguseks on California poksiisandad otsustanud Pulevi võistluslitsenti peatada.