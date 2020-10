30-aastane Moisar on K 1 võitluse vahetanud poksi vastu. "Vist ei taha jalgu retsida enam," põhjendas Moisar alavahetust. "Vanus on ka selline, et aitab. Kickpoksi väga ei taha enam teha," lisas ta.

"Olen vormis, hästi valmistunud. Trenni olen kõvasti teinud, ettevalmistusperiood on üks parimaid olnud," lausus Moisar.

Vaata lisaks videost, kuidas iseloomustab Moisar homset vastast.