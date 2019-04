VIDEO | Poksimaailma üks kuumemaid nimesid näitas tiitlimatšis võimu

Lomatšenko tabas igas raundis. Ta ründas juba 3. raundis nii ägedalt, et kohtunik oleks pidanud andma tehnilise nokaudi (TKO), 4. raundis halvas kahekordne olümpiakuld vastast nii, et too vajus näoli. Lomatšenko tabas 72 ja Crolla vaid 12 lööki. Peksis nagu oma poega, öeldakse selle kohta, kirjutab goodfight.ee.

Crolla ütles pärast, et kole oleks sellise matšiga karjäär lõpetada ja loodetavasti ta saab pidada veel ühe kohtumise kodulinnas Manchesteris.

Ukrainlane teenis võiduga 2,2 miljonit dollarit. Kõige enam valmistas talle rõõmu asjaolu, et mullu mais opereeritud õlg kenasti vastu pidas.

Lomachenko scores the knockdown and thinks it was ruled a TKO. What do you think? #LomaCrolla pic.twitter.com/GVwAlYSLgs