VIDEO | Poksi tiitlimatš sai veidra lõpu: Amir Khan sai löögi kubemesse ning pidi alla andma

Valitsev tšempion Crawford suutis Khani juba esimeses raundis korra pikali lüüa ning domineeris ka ülejäänud kohtumist, ent matš lõppes veidral kombel. Kuuendas raundis tabas Crawfordi haak kogemata Khani kubemepiirkonda ning kohtunikud andsid reglemendi kohaselt talle viis minutit aega taastumiseks. Vaid minutilise taastumise järel otsustas Khan, et ta ei saa matši jätkata, mistõttu sai Crawford tehnilise nokaudiga võidu.

31-aastane Crawford jätkab profikarjääri seega WBO maailmameistrina, olles seni löömatu - ta on võitnud kõik 35 matši, 26 neist nokaudiga. Khani saldoks on 33 võitu ja 5 kaotust.

Matši järel vihjas Crawford sellele, et Khan alistus liiga kergelt, Pakistani taustaga britt pareeris aga need väited. "Ma ei annaks kunagi alla, ma laseks end pigem nokauti lüüa," sõnas Khan. "Mind ei ole varem kunagi allapoole vööd löödud ning olin valudes. Tahaksin kõigi fännide ees vabandada, sest matš oli parasjagu just põnevaks minemas.

Tundsin lööki oma kõhus ja jalgades, ütlesin, et ei saanud enam liikuda. Ei olnud mõtet viieks minutiks aega maha võtta, sest ma ei saanud jätkata. Sain väga tugeva löögi allapoole vööd."

Hetkel, kui matš peatati, juhtis Crawford kohtunike kaartidel 49-45 50-44 49-45.

Mõnede ekspertide arvates kasutas aga Khan võimalust, et matš enne suuremat lüüasaaamist lõpetada. "Kohtumine liikus selle poole, et see peatatakse kohtuniku poolt. Amiri jaoks oli see ilmselt parim viis, kuidas ringist lahkuda, sest see säästis teda edasisest tümitamisest. Tal ei olnud enam šanssi Crawfordi vastu tagasi tulla. Ta kasutas lihtsalt ära võimaluse asi varakult lõpetada," arvas endine poksija ja praegune telekommentaator Paulie Malignaggi.

Vaata kogu matši artikli päises olevast videost (kubemelöök alates 24:15)!