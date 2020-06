VIDEO | Poksi maailmameister vedas end karkudel rassismivastasele protestile kõnet pidama: "Meil on sellele viirusele vaktsiin olemas"

2012. aasta olümpiavõitja ilmus protestile karkudel, kandes jalaraami.



"Täna me ühineme tuhandete protestijatega Suurbritannias ja mitmete sadade tuhandetega üle maailma. Me seisame üheskoos vastu viirusele, mis on võtnud elusid - noorte, vanade, rikaste ja isegi vaeste elusid."

"Viiruse, mis pole vabandatav, viiruse, mis levib igas kogukonna sektoris - spordis, hariduses, kirikutes, meelelahutusäris, meedias ja isegi valitsuses. Mitte ainult Suurbritannias, vaid üle maailma. See viirus on nimetatud pandeemiaks. See on kontrolli alt väljas. Ja ma ei räägi tegelikult COVID-19-st."

"Viirus, millele ma viitan, on rassism. Kui kaua me laseme rassismil enda kogukonnas levida ja meie elusid mõjutada, kasutamata vaktsiini, mis juba on meie käsutuses? Minu ja teie. Teil on vaktsiin. Mina olen vaktsiin. Tänasest alates ei saa me enam lihtsalt istuda ja vaikida nende arutute ja ebaseaduslike tapmiste osas, salatseva rassismi osas teise inimolendi vastu, mis põhineb millel? Nahavärvil."

"Me peame rahumeelsetel demonstratsioonidel, nagu täna siin, häält tõstma, süstima vaktsiini. Me ei tohi demonstratsioone kasutada isekatel motiividel ja neid rahutusteks ja rüüstamisteks pöörata. Me peame ühinema vägivallatutel demonstratsioonidel."

