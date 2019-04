VIDEO | Ott Remmer lubab hiinlasest vastase tugevate löökidega rivist välja lüüa

Tartust pärit Ott Remmeril on sel aastal arvel üks võit ja üks kaotus. Viimase võistluse ebaõnnestumine selja taha jäänud ja motivatsioon Hiina koondise vastu astuda kõrge. “Kindlasti motiveerib see rohkem. Tead, et võimalus on, kui hästi silma paistad ja teed hea esituse, siis on lootust, et sind kutsutakse,” rääkis Remmer oma võimalustest Hiina WLF sarja pääsemiseks.

Remmeri vastaseks on 28-aastane Li Yankun Hiinast. “Üsna agressiivne, kellele meeldib otse peale käia. Kätega poksib palju,” kirjeldab Remmer oma vastast. Yankuni vastu loodab Remmer astuda tugevate löökidega. “Ma ei ole kombinatsioonidega ründaja, vaid mul on üksikud tugevad löögid, mis viivad päris tihti vastaseid rivist välja,” iseloomustas Remmer end.

Vahetult enne Ott Remmeri ja Li yankuni lahingut astuvad Duel Fightil areenile 18-aastane Eestist Andres Oitsar ja 21-aastane Jiao Fukai Hiinast. Võitlevad nad kaalukategoorias kuni 73,5 kilogrammi

Hiina koondis saabub Eestisse juba 9. aprillil. Lisaks aklimatiseerumisele kulub nende aeg trennideks Kevin Renno uues spordiklubis ja First Fighting Clubis ning neile pakutakse erinevaid ekskursioone ja kultuuriprogramme.

Duel Fight 3 Eesti vs Hiina toimub 13. aprillil Tondiraba jäähallis.