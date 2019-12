VIDEO | Narvas nokauteeritud brasiillasest polnud Heleniusele mingit vastast

Internetti on tänaseks üles riputatud ka matši video, millest on näha, et Osorio (9 võitu, 4 kaotust) oli oma saatusega juba algusest peale leppinud. Sisuliselt võis soomlane ise valida, millal ta vastase nokauti soovib lüüa.

Heleniuse saldo on nüüd 29 võitu ja 3 kaotust. Juba enne Narva matši teatas Helenius, et tema järgmine matš toimub USA-s.

"Kui ma selle matši võidan, ootab mind järgmine kohtumine USA-s. See matš peaks panema nurgakivi minu USA-sse naasmisele," ütles Helenius soomekeelsele Paf.com-ile.