VIDEO | Naiste poksis nähti ajaloo üht kiireimat nokauti

Seitsme sekundi jooksul ei jõudnudki Adkins ise ühtegi lööki kirja saada. Estrada ja Adkinsi vahelist kohtumist peetakse poksimaailmas ajaloo üheks kõige ebavõrdsemaks.

"See oli lõvi lamba vastu. Matš lõppes naiste poksi ajaloo ühe kiireima nokaudiga," tõdes üks kommentaator otse-eetris.

"Ma olen näinud omavahel mitte sobivaid paare, kuid sellest hullemaks annab minna," lisas poksiajakirjanik Dan Rafael. "Estrada lõi brutaalselt vaese naise pikale kõigest seitsme sekundiga."

"Ma austan teda väga. Tema oli see, kes astus esile ja oli nõus poksima," kiitis Estrada matši järel Adkinsit. "Teadsin, et mul on temast rohkem kogemusi. Kui ringi läksin, lasin ennast valla ja ei suutnud enam lõpetada. Ta proovib sama moodi mulle haiget teha, seega läksin nokaudi peale."

28-aastane Estrada on võitnud senise karjääri kõik 19 profikohtumist. Kaheksa võitu on tulnud nokaudiga. 42-aastasele Adkinsile oli see karjääri kuuendaks profimatšiks ning esimeseks kaotuseks.

A seven-second KO for Seniesa Estrada. pic.twitter.com/hD0DqHVedo — DAZN USA (@DAZN_USA) July 25, 2020