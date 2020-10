VIDEO | Mis nüüd juhtus? Maailma parim profipoksija sai ootamatu keretäie

Laupäeva õhtul astus Lomatšenko Las Vegases ringi, et kaitsta kergkaalu WBA, WBO ja The Ring meistrivöösid. Lisaks oli mängus ka IBF-i tiitel. Nüüdsest kuuluvad kõik neli vööd aga 23-aastasele ameeriklasele Teofimo Lopezele. Lopez on nüüd profina pidanud 16 matši ning need kõik ka võitnud. 12 võitu on tulnud nokaudiga. Lomatšenkost oli ta sel korral üle kohtunike häältega.

Lomatšenko on läbi karjääri olnud üsnagi halastamatu võitleja ning tihtipeale on tema vastased andnud poole võitluse pealt lihtsalt loobumisvõidu, kuna ukrainlane on olnud niivõrd domineeriv. Nüüd jäi ta sama kindlalt alla Lopezele.

"He showed everything you could possibly want from a champion."



„Ma ei taganenud ja asusin ise rünnakule. Nägin, et ta andis alla. Ta andis sõna otseses mõttes alla. Nägin seda tema silmades...“ sõnas Lopez võidu järel. „Ma võitlesin mehe vastu, keda peetakse kõikide kaalukategooriate üldises pingerivis maailma parimaks poksijaks. Ma alistasin ta kindlalt... Tema aeg on läbi!“

Lopez alustas duelli võimsalt ning ta domineeris seitset esimest raundi. Seejärel Lomatšenko toibus ning ukrainlane oli parem kaheksandast kuni 11. raundini. Seega on võimalus, et lähiajal näeme siiski ka kordusmatši. Samas peetakse üsna reaalseks, et Lopez liigub nüüd edasi raskemate meeste konkurentsi, kuna Lopez seeniori sõnul on tema pojal praegust kehakaalu üsna keeruline hoida.

Teofimo Lopez. Foto: Michael Owens, AP/Scanpix

Kui veel mullu peeti Lomatšenkolt kindlalt maailma parimaks poksijaks, siis tänavu on ta mõnes edetabelis langenud ka teiseks ning tema ette on asetatud mehhiklasest kergkeskkaallane Canelo Alvarez.