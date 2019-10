VIDEO | Kohtunike vastuoluline otsus tegi Golovkinist taas keskkaalu maailmameistri

37-aastane Golovkin alistas 12-raundise võitluse järel ukrainlase Sergei Derevjantšenko kohtunike ühehäälse otsusega 115:112, 115:112, 114:113.

Otsus on fännid ja poksivaatlejad kahte leeri jaganud. Võitja väljakuulutamise järelgi vallandus Madison Square Gardenis valju vilekoor. Associated Pressi poksieksperdid hindasid matši võitjaks Golovkini skooriga 115:112, kuid näiteks New York Post oleks 114:113 võidu andnud ukrainlasele.

Karjääri ainsa kaotuse Alvarezilt saanud Golovkin (40-1-1, 35 nokauti) pani Derevjantšenko pikali esimeses raundis, kuid ülejäänud matš oli tasavägine.

Golovkin ise loodab, et see võit aitab tal korraldada kolmas kohtumine Alvareziga, kuid tõenäolisemaks peetakse kordusmatši Derevjantšenkoga.

Mehhiklane Alvarez jäi IBF-i tiitlist ilma tänavu augustis, sest ei suutnud kokku leppida kohtumist Derevjantšenkoga, kes oli reeglite järgi tema peamine väljakutsuja. Samal põhjusel võeti vöö mullu juunis ära ka Golovkinilt.